Alberto Rosa 21 ENE 2026 - 23:05h.

La búsqueda se ha detenido para que se acerquen los familiares y llamen al animal para intentar capturarlo

Localizan a Boro, el perro desaparecido en el accidente de Adamuz: "Está vivo, pero ha huido al acercarse el agente"

Boro, el perro que se perdió tras el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, continúa desaparecido. En la tarde de este miércoles, PACMA ha confirmado que el animal ha sido visto con vida, pero no ha llegado a ser capturado. El animal se encontraba en la zona donde se produjo el accidente y pasaba desorientado. "Un agente vio al animal, intentó acercarse a él, pero está lloviendo y se le ha escapado", indicaron fuentes de PACMA a la web de Informativos Telecinco.

Esta información ha generado confusión en las redes sociales, llegando a hacer pensar que el perro ya había sido localizado y capturado cuando no es así. Aunque el animal fue visto por agentes medioambientales, no puedo ser capturado y en este momento se desconoce de nuevo su paradero.

El hecho de haberlo avistado con vida es una buena noticia para su familia, pero la búsqueda continúa. Su dueña Ana, una pasajera que viajaba en el Iryo y que sobrevivió junto a su hermana, ha compartido un vídeo en redes sociales pidiendo evitar bulos que generen confusión.

“Boro todavía no ha aparecido, pero estamos más cerca. Por favor, intentad evitar los bulos porque está siendo muy duro y son falsas ilusiones y no hace falta”, ha dicho la joven en el vídeo en el que aún se pueden apreciar las heridas en el rostro tras el accidente.

“Agradecemos el interés, pero todavía no hay noticias, así que cuando las tengamos lo sabréis. Muchas gracias”, ha concluido. Por otro lado, Samuel de Tribu Canina, instructor y educador canino que participa en la búsqueda, ha confirmado en redes sociales que han detenido la búsqueda para acercar a la familia a la zona para que lo llamen. “Si no hay éxito, se tratará de dejar jaulas trampas durante la noche, pero la labor de los voluntarios ha terminado porque sería nefasto movernos por la zona, asustarlo y perderlo otra vez”, ha señalado el educador.

Desde que ocurrió el accidente, el rescate de los cuerpos y la búsqueda de los desaparecidos ha sido clave en los días posteriores. Ana, una de las pasajeras, la hermana de la mujer embarazada que resultó gravemente herida en el accidente, denunció la desaparición de su perro, Boro.

Compartió en redes sociales una fotografía del animal. Muchas personas ayudaron a su difusión y e incluso, tres miembros del colectivo animalista Pacma colaboraron en su búsqueda. Fueron autorizados por el Ministerio de Interior para que pudiesen acceder a las vías del tren para intentar dar con él.

La noticia de que el animal haya sido visto con vida es un atisbo de esperanza para las hermanas malagueñas que viajaban en el tren. Tras haberle visto con vida, los agentes tratan de centrar la búsqueda en la dirección que ha tomado Boro al escapar del agente.