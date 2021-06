Morata, en Deportes Cuatro: "Tengo claro por qué me pitan, hablaré después de la Eurocopa"

Morata ha comentado en Deportes Cuatro su situación y como ha vivido los pitos

España se enfrentará a Suiza en Cuartos el viernes 2 de julio a las 18:00 en Telecinco y mitele.es

Álvaro Morata ha pasado días duros por las amenazas a su familia

El delantero titular de la Selección Española, Álvaro Morata, ha estado con Deportes cuatro y ha comentado la actualidad el conjunto de Luis Enrique. Además el jugador de la Juventus de Turín ha afirmado que imito a uno de sus compañeros en el gol que puso por delante a España en la prórroga: "había visto algún gol de un compañero mío, Chiesa". También ha querido dejar claro que sabe por qué recibe pitadas cuando ha jugado y que lo dirá cuando acabe el torneo, "Se la razón perfectamente, no es muy difícil averiguarla. Cuando acabe la Eurocopa si todo va bien hablaré".

Sobre el encuentro de octavos de final y su gol ha admitido que “Lo he visto poco, tengo ganas de ver el partido para mejorar que es lo único que podemos hacer”. Respecto a su tanto contra Croacia comentó que "había visto el gol de Chiesa y en un momento de tranquilidad, no se por qué ni cómo, tuvo dos segundo para ponérmela cómoda creo que le pegue con mucha fuerza".

Insultos a su familia

Sobre las amenazas y los insultos a la familia "No es agradable, no solo por en las redes sociales, sino en vivo le digan cosas, les afecta mucho a ellos más que a mi. Yo al final estoy aquí con mis compañeros en un circulo muy cerrado, pero ellos sufren de verdad. No quiero que la gente se quede con eso, también hay gente que se esta portando muy bien con mi mujer en Marbella hay mucha gente que les da apoyo, lo que pasa es que lo malo llama más atención que lo bueno."

En cuanto a no darle importancia a los comentarios dañinos, Álvaro Morata explicó dónde esta el límite "Al final nosotros podemos no darle bola las redes sociales pero el limite es el limite. Cuando insultas en persona, no se si tendrán hijos las personas que lo hayan hecho, no se que opinan que insulten a dos críos de dos años y a una mujer sola".

Morata el héroe del partido contra Croacia

También ha comentado en la entrevista el enfrentamiento con los centrales Croatas: "Recibí muchos golpes, al final estuvo bien, al acabar el partido nos dimos un abrazo y nos deseamos mucha suerte" Sobre el defensa Ćaleta-Car "Son cosas del fútbol, el tío estaba muy fuerte y pensaba que iba a ir a por después del partido pero al final todo se quedó en el campo".

Morata fue uno de los mejores jugadores en el partido de octavos de la Eurocopa, anotó un tanto muy importante en la prórroga. Ahora el delantero de la Selección Española buscará conseguir más goles ante Suiza en los cuartos de final el viernes 2 de julio a las 18:00 en Telecinco y mitele.es.