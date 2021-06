España - Portugal: Luis Enrique hará las primeras pruebas ante el equipo de Cristiano Ronaldo

Los cambios de Luis Enrique

Este primer gran torneo para el seleccionador viene con cambios, sobre todo en la defensa. El capitán de la Selección, Sergio Ramos, no estará y el brazalete lo asumirá Busquets. Luis Enrique tendrá que probar en estos dos amistosos previos a la Eurocopa quiénes serán su pareja de titulares para el torneo.

La urgencia de nacionalizar a Laporte hace pensar que es con motivo para tener un gran papel dentro del combinado nacional, pero no ha disputado muchos encuentros con el City. De los más rodados entre los convocados es Pau Torres que ha firmado una gran temporada con el Villarreal llegando a ser campeón de la Europa League.

Lo que parece tener claro el asturiano es el lateral derecho. La gran temporada de Marcos Llorente con el Atleti le llevará a ser titular, aunque no es su posición favorita ya que el Cholo le utiliza en posiciones más adelantadas para aprovechar su proyección en ataque, pero con la ausencia de Carvajal o Navas, el seleccionador no quiere perder esas llegadas desde atrás que bien podría hacer el jugador colchonero.

La portería de España en el aire

No está siendo unos buenos años para la portería de la Selección. Desde que se fuera Iker Casillas, ninguno de los seleccionadores que han pasado por le banquillo han conseguido dar con la tecla bajo palos. Ni De Gea, ni Kepa ni Unai Simón han cuajado.

Las grandes ausencias de Portugal

Fernando Santos no tendrá disponible a tres grandes jugadores que posiblemente tengan papeletas para ser titulares durante el torneo. Bernardo Silva, Ruben Dias y Joao Cancelo. Han disputado la final de la Champions y no se han incorporado de momento a la concentración por lo que no estarán ante España.