Unai Simón, el elegido de Luis Enrique: portería a cero y la 'suerte' del poste ante Isak

Unai Simón es el portero de Luis Enrique. El portero del Athletic fue el elegido por el seleccionador para defender en la portería a España al menos en el primer encuentro de la Eurocopa. Unai Simón no tuvo demasiado trabajo por el gran control de posesión que tuvo España, pero pasó algún apuro con Isak. El primer balón lo tocó en el minuto 20 y fue con el pie, no tuvo que despejar a córner hasta faltar 10 minutos para el descanso. España no pudo con Suecia, pero fue muy superior.