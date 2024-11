Lucía Sánchez se ha sincerado con Cristina Porta sobre su ex: "Empiezo a valorar cosas que no valoré en su tiempo"

"Lo dejé porque no sentía ansiedad por él", afirma la protagonista de 'Un amor para Lucía'

No te pierdas absolutamente nada de lo que ocurre en 'Un amor para Lucía': ¡Conéctate a Mitele PLUS!

Lucía Sánchez no tira la toalla y continúa buscando a su pareja ideal en el programa ‘Un amor para Lucía’ de Mitele PLUS. Eso sí, hay que destacar que el camino no está siendo fácil y que le está costando bastante conectar con algunos de sus pretendientes.

Tal y como ella misma le ha confesado a Cristina Porta, Tony y Aitor son los que más le llaman la “atención”, sin embargo, ninguno de ellos termina de despertarle lo que ella necesita: “Voy viendo que no me llenan porque no congenian mucho conmigo”, declaraba.

Algo que le hace acordarse de lo que tenía en su vida meses atrás: “Empiezo a valorar cosas que no valoré en su tiempo y, después, soy una arrepentida de la vida”, aseguraba. Pero ¿a quién se refiere? ¿Es Álvaro Boix a quien echa de menos o a Isaac Torres?

Lucía Sánchez se sigue acordando de su ex

Cristina Porta ha querido indagar para descubrir quién es esa persona que le sigue quitando el sueño a Lucía Sánchez y ella se ha sincerado: “Me acuerdo del chico con el que estaba antes de entrar aquí”.

“Lo dejé porque no sentía ansiedad por él, se llamaba Manu (..) Cuando lo vi, me encantó, todo iba genial, pero como vi que no me faltaba la respiración, pensé que no era amor y ahora me acuerdo de él”, afirmaba.

“Él me valoraba, me tranquilizaba, me aportaba todo lo bueno y toda la tranquilidad que yo no tengo”, aseguraba la protagonista de ‘Un amor para Lucía’, que asegura que aún tiene que trabajar mucho en sí misma para entender los vínculos con los hombres de otra manera.