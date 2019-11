Edoardo estuvo a punto de tener carpeta en 'GH 14' antes de pretender a Melyssa en 'MyH'

No es la primera vez que Edoardo Boscolo, pretendiente de Melyssa Pinto en ‘MyHyV’, se pone delante de las cámaras de Mediaset. Hace algunos años, concretamente seis, estuvo viviendo en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra y logró lo imposible: que todos y cada uno de los concursantes que habían convivido con él lloraran el día que fue expulsado.

Entró con 22 años y soltero

El pretendiente italiano dejó su pueblo cercano a Venecia en el año 2013 y con tan solo 22 años se atrevió a embarcarse en una de las aventuras televisivas más importantes de España. Por aquel entonces era estudiante de fisioterapia y se presentó a la audiencia como un chico seguro de sí mismo, amante del boxeo y que odiaba a la que gente que no tenía “autoestima”. Estaba soltero y quería encontrar a una chica “morena, simpática, con buena sonrisa” y que supiera “disfrutar de la vida”. Y parece que sus gustos no han cambiado con los años, ya que Melyssa cumple todos y cada uno de esos requisitos.

Su divertido debut en 'GH'

La entrada de Edoardo en la casa de ‘GH 14’ fue de lo más divertida. Debutó en la tercera gala del reality y, justo tras la expulsión de Giuls, tuvo que fingir que tenía un hermano gemelo en una especie de ruleta que giraba delante de Raky y Argi, las dos que se habían librado de marcharse del reality. Si las concursantes no cazaban su mentira, el italiano tendría un privilegio nada más entrar en la casa de Guadalix de la Sierra.

Una 'casi carpeta' con la ganadora

No estuvo muchas semanas en el concurso. Tan solo tres. Y en la gala cinco, la audiencia decidió expulsarle con un 42,9%, en una nominación contra Susana y Argi. Eso sí, durante su paso por ‘GH 14’, el ahora pretendiente de ‘MyHyV’ había dado algunos momentos de lo más divertidos. Nos hizo reír a carcajadas con sus bailes y sus canciones y, además, dejó clara su faceta de conquistador, acercándose a algunas de las chicas de la casa. Tonteó con Sonia Walls, algo que no gustaba nada a Kristian; de Noe decía que era una chica “sensible y natural” y tuvo un acercamiento más que evidente con Susana Molina, con la que hizo la promesa de casarse en la casa si no salía expulsado.