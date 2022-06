El motivo por el que Rosa Benito decidió separarse de Amador Mohedano: "No merezco este dolor"

A Rosa Benito no le dolió que vendiera un porcentaje de la casa, sino que lo que le hizo daño fue el que su marido lo hiciera a sus espaldas y que ella se enterase por terceras personas: “Hace diez días que me enteré y me quedé blanca”, aseguró en ‘Sálvame’.

Tras enterarse de lo que su marido había hecho a sus espaldas, Rosa Benito no pudo más y estalló en el programa de las tardes de Telecinco: “No me merezco este dolor (..) Yo quiero estar tranquila. Cuando pierdes la confianza en una persona, ya no puedes más”, afirmó.

“Yo lo quiero y no quiero que le pase nada, pero no estoy enamorada. Son muchas cosas y sé que estará sufriendo, pero yo he sufrido más. Yo creo que no me puedo volver a enamorar de él. Juntos no podemos estar porque nos reprochamos cosas. Me considero una mujer separada”, remató Rosa Benito en ‘Sálvame’ en 2013.