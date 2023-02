No nos podemos imaginar el dolor que está pasando, pero hay que decir que todo el mundo se está volcando con ella. En ‘Unplugged’, hemos querido bucear en nuestra hemeroteca para recordar algunos de sus momentos más tiernos en televisión.

Pero si hubo una escena que nos hizo emocionarnos a todos, esa fue la que tuvo lugar en el año 2021, cuando Marta López participó en ‘Supervivientes’. Tras ser expulsada del programa, recibió una llamada de su padre, con la que no pudo evitar llorar.

La colaboradora estaba muy emocionada y no pudo evitar preocuparse por la enfermedad de su padre. En sus días en Honduras, no hubo momento en el que no pensara en él y así se lo hizo saber, entre lágrimas, en la conexión en directo: “He rezado todos los días para que estuvieras bien”, declaró ella.