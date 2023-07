Chabeli Navarro es una mujer con un amplio pasado televisivo y la hemeroteca de Mediaset da fe de ello. En el año 2012, la ex de Bertín Osborne estuvo participando en el programa ‘Perdidos en la tribu’, donde se alzó con la victoria junto a su familia.

Pero esa no fue la única vez que acudió al programa del amor, en el año 2020, la guapísima sevillana se convirtió en pretendienta de un mítico participante de la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’. Lo recordamos.

Harta de que solo se la conociera por su pasado con Kiko Rivera, Chabeli Navarro quiso dar un golpe en la mesa el día que se presentó en 2020 a ‘MyHyV’ y reivindicó que ella era mucho más que la ex de un famoso, ya que había ganado un reality show en el pasado.

Sin embargo, aunque ella tenía muchas ganas de enamorarse, eso no fue suficiente para hacer que el tentador de Fani Carbajo cayera en sus redes. La ex de Bertín Osborne duró dos asaltos en el programa y ni siquiera le dio tiempo a tener una cita con él.

Una mañana del mes de marzo de 2020, Rubén Sánchez hizo levantarse a varias pretendientas de sus sillas y una de ellas fue Chabeli Navarro, a la que le dijo que no quería seguir conociéndola: “No he tenido ese feeling con ella. Intenté conocerla cuando se presentó, pero veo que esto no va a ir a más”, declaró.