Bárbara Rey se sentó en el 'Chester' de Risto Mejide en 2023: "El rey y yo nos conocimos en 1977"

Bárbara Rey, de su primera conversación con Juan Carlos I: "Me dijo que me seguía mucho"

Una revista holandesa publica las fotos nunca vistas del rey Juan Carlos con Bárbara Rey

Bárbara Rey vuelve a ser noticia este miércoles por la publicación de unas fotografías de su álbum privado en una revista holandesa. Unas imágenes en las que se ve a la vedette en actitud cariñosa con el rey emérito, Juan Carlos I.

Con motivo de esta noticia bomba que ha vuelto a poner de actualidad la relación que mantuvieron hace años, en ‘Unplugged’ queremos recordar cómo se conocieron la madre de Ángel Cristo Jr. y el que fue monarca de España.

Cómo se conocieron Bárbara Rey y Juan Carlos I

La que fue una de las artistas de revista más importantes se sentó en el ‘Chester’ de Risto Mejide en el mes de febrero de 2023 y lo hizo para hablar sobre amor y, también, para contar algunos detalles de lo que había tenido con el monarca.

Entre otras cosas, la madre de Sofía Cristo habló de algo que nunca antes había mencionado: “Yo al rey lo conocí en el año 1977”, explicó en el famoso sillón del mítico programa de entrevistas.

“Se han contado muchas cosas de que me lo presentaron, pero no. Es algo de lo que no he hablado nunca, pero fue él el que me localizó, me llamó. Yo no estaba, estaba trabajando y llamó por teléfono a mi casa”, aseguraba.

Bárbara Rey explicó que la que lo cogió fue su secretaria y que, al contarle a ella que la había llamado el rey, se quedó sin habla: “Yo no me lo creí, evidentemente, pensé que era un humorista”, declaró la vedette.

Después de aquella llamada, tal y como contó ella misma, él insistió: “Volvió a llamar y era él. No me acuerdo lo que me dijo. Me dijo que me seguía mucho, que le gustaba mi trabajo y que seguía todo lo que salía en la prensa, que le caía muy bien y que le gustaba mucho”, afirmó ante Risto Mejide.

“Me quedé que no me lo podía creer”, aseguró. En esa conversación en el ‘Chester’, Bárbara aseguró que el rey emérito “se lo trabajó” para conseguir una cita con ella: “Me hizo muchas llamadas y yo no sabía qué hacer porque era algo difícil”.

Hubo varias conversaciones telefónicas y, después de ellas, llegó la primera cita. “Nuestra primera entrevista fue en la Zarzuela, me mandaron un coche a mi casa y fui. Tenía miedo a decir que no”, aseguró.

De ese encuentro, la madre de Ángel Cristo Jr. contó: “Fue como si fuéramos amigos. Habíamos hablado tanto por teléfono. Me dijo que era muy guapa y que le gustaría que nos viéramos. En ese momento empezó todo”, aseguró.

Tras esa primera cita en la Zarzuela, la vedette y el emérito comenzaron a verse y ella empezó a tener unos sentimientos por él que confesó en su entrevista en 2023: “Era muy guapo en aquel momento, muy atractivo”.