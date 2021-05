Enrique del Pozo ya no tiene miedo a Antonio David Flores, el hombre al que culpa de haberle hecho entrar en una espiral de depresión y sufrimiento. Asegura que fue por él por quien dejó de trabajar en televisión y ahora, años después, no duda en plantarle cara desde su puesto como colaborador en ‘Viva la vida’.

Lo cierto es que el enfrentamiento entre el ex de Rocío Carrasco y el nuevo colaborador de ‘Viva la vida’ viene de lejos y que arrastran su tirantez desde hace veinte años, cuando ambos trabajaban en el exitoso espacio de Telecinco ‘Crónicas Marcianas’.

Enrique del Pozo y Antonio David Flores: sus enfrentamientos

En 2002 fue la primera vez que ambos coincidieron en ‘Crónicas Marcianas’ y, desde el minuto uno, Enrique del Pozo dejó claro que no se llevaban “bien”: “Yo no he choriceado a nadie 50.000 pesetas, que eres un chorizo”, le dijo en su primer careo.