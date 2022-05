La relación de Kiko Matamoros y su novia se hizo pública en 2019

Kiko Matamoros y Marta López Álamo están de lo más enamorados. Llevan varios años juntos, luchando contra todo tipo de adversidades y en la actualidad, durante varios meses, tendrán que luchar contra un nuevo obstáculo, la distancia que los separa ahora que él está en 'Supervivientes'.

Llevan ya tres años juntos y su relación se destapó en el programa ‘Sálvame’ de una manera un tanto peculiar. Lejos de ser un momento romántico, la revelación de su historia de amor estuvo envuelta en polémica. ¡Lo recordamos!

La relación de Kiko Matamoros y Marta López Álamo

El colaborador de ‘Sálvame’ protagonizó una ruptura de lo más mediática en el año 2019, cuando terminó su relación con Cristina Pujol, la mujer con la que compartió su vida durante cuatro meses. Una relación que se terminó por varios factores, entre ellos; la aparición de una tercera persona.

Cristina Pujol aseguró que su relación estuvo llena de mentiras y que una de ellas fue que Kiko Matamoros le fue infiel con Marta López Álamo, que por aquel entonces tenía 22 años y se decía que ambos habían tenido su primer contacto en el reservado de una discoteca.

Según la ex del ahora superviviente, ella pudo ver con sus propios ojos cómo Marta López se metía al mismo reservado que su novio y se mostraba de lo más cariñosa con él: “Han estado juntos desde entonces”, declaró Cristina.

La versión que dio Kiko Matamoros

Mientras que Cristina Pujol acusaba a Kiko Matamoros de haberle sido infiel con Marta López Álamo, él lo negaba de manera tajante: “Yo con ella me he visto y he tenido relación seria desde el jueves pasado, cuando ya había cortado contigo”, dijo el colaborador.

“Marta no ha sido deshonesta con su pareja ni yo lo he sido. No puede tener pruebas de una infidelidad porque no he estado con ella”, dijo el ahora concursante de ‘Supervivientes’, negando que hubiera alternado ambas relaciones.