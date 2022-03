Paz Padilla, que era quien presentaba el programa el día de su despedida, dijo unas bonitas palabras sobre él: “Yo tengo un sexto sentido para determinada gente y pienso que van a llegar lejos. Con este chaval me ha pasado eso, no soy una experta, pero sí sé donde hay talento”.

“Quiero dar las gracias a todo el mundo. A Raúl y Carlota, que me contrataron y me dieron la oportunidad; a David Valldeperas; a Adrián y Óscar, que me dejaron hacer el mono durante siete años; a mis compañeros de redacción, mis amigos y a vosotros, porque me habéis tratado siempre con mucho cariño”, declaró entre lágrimas.