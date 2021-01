No hay dos sin tres: las otras veces que Julen intentó enamorarse en el trono de 'MyH'

Steisy fue la encargada de darle la noticia

Steisy tuvo una cita con Julen, cuando él ya no era su pretendiente y le dio una noticia que no se esperaba para nada: “He venido para decirte que si te gustaría ser el nuevo tronista”. Él, perplejo, no tardó nada en dar una respuesta: “Me gustaría, claro que sí”, dijo.

La tronista, movida por la alegría, no dudó en darle un abrazo y le dio un mensaje de lo más bonito: “Lo vas a hacer muy bien, porque como pretendiente lo has hecho espectacular”, dijo. Julen, muy emocionado, dedicó unas palabras a ‘MyHyV’: “Ya que habéis confiado en mí, lo voy a dar todo”, declaró.

Un final inesperado para su trono de verano

Ana, Anais, Andrea y Paola fueron las cuatro chicas que consiguieron llegar a la final de su trono y, aunque había vivido momentos muy bonitos con todas ellas, él tomó la decisión de marcharse solo: “Cada una me ha aportado una cosa diferente pero ha sido poco tiempo, un mes y no me ha dado tiempo a ilusionarme. Me voy solo, Emma”, dijo delante de unas pretendientas que estaban hechas un mar de lágrimas.