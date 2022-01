“Ahora el buen rollito se me ha acabado”, dijo el colaborador. “Yo pensaba que mi relación con Nagore estaba bien, porque he recibido mensajes suyos en los que me preguntaba cómo estaba. Nosotros tenemos una relación muy intensa y estos días no ha estado tan intensa”, aclaró, dejando claro que notaba que lo suyo se había enfriado, pero que no habían llegado a hablarlo claro.