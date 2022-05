Minutos antes del salto del helicóptero, Jesús Vázquez leyó la ficha de Pipi Estrada y sacó los colores al periodista con una revelación: “He leído que no has estado más de dos meses sin tener relaciones sexuales”, declaró el presentador. “Es otro de los retos que voy a tener en esta isla”, respondió el periodista.

El paso del deportista por el concurso destacó por el buen rollo que tuvo con todos los compañeros. Aunque muchos se quejaban de que trabajaba poco y tomaba mucho el sol, se podía decir que Pipi Estrada no tenía problemas con nadie.

No tenía enemigos como tal, pero sí que había una concursante con la que tenía menos química y así lo declaró él mismo: “Marta Valverde juega mucho (..) Yo creo que está actuando (..) Su forma de entender el reality a mí no me gusta”, dijo el periodista de ella.