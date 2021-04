La primera entrevista de Juani Marchante en Telecinco

“He hablado por venganza. Porque ha estado quince meses conmigo y le he dado lo mejor de mí”, explicaba en su entrevista en ‘Día a Día’ en 2002. “Yo me he sentido querida y me he hecho querer con todos mis miedos. No solo ha sido cama, él también ha confiado en mí”, decía la invitada.

“Él me decía que no estaba con ninguna y que estaba satisfecho conmigo”, aseguró Juani Machante en su primera entrevista en ‘Día a Día’. “Él me ha dicho ‘te quiero’, me ha dado besos y abrazos. Me he sentido querida. Quince meses no es un rollo”, declaró.