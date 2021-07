Rosa Benito dejó de colaborar en el programa de Telecinco en verano de 2016

La ex de Amador Mohedano había estado trabajando siete años en 'Sálvame'

La tía de Rocío Carrasco recibió unas bonitas palabras de Matamoros en su último día

Después de siete años cargados de momentos para el recuerdo, Rosa Benito se despidió de su puesto como colaboradora en ‘Sálvame’ en verano de 2016 y dejó atrás una etapa llena momentos históricos y algún que otro drama televisivo.

Han pasado ya cinco años de su último día en el programa de las tardes de Telecinco y en ‘Unplugged’ queremos recordar cómo fue la despedida del espacio que la vio nacer como estrella y que la convirtió en uno de los rostros más conocidos de la prensa del corazón.

El día que Rosa Benito anunció su marcha de ‘Sálvame’

Rosa Benito tuvo que encarar muchos frentes en el año 2016. Tras su polémica salida de la casa de ‘GH VIP’, la ex de Amador Mohedano se dio de bruces con la realidad y tuvo que enfrentarse a varias noticias sobre su yerno y Rosario Mohedano.

Por si fuera poco, la cuñada de Rocío Jurado tenía también un frente abierto con Antonio Tejado, quien acababa de estrenarse como colaborador en ‘Sálvame’. Fue el día 28 de junio de 2016 cuando Rosa Benito anunció que dejaba de trabajar en el programa de las tardes.

Aseguró que no iba a “hablar más” sobre los temas relacionados con su familia y declaró: “Yo termino el día 30 de este mes en ‘Sálvame’ y no tengo nada más que decir. Yo tengo mi fin aquí y lo tengo super asumido”, afirmó la que había sido colaboradora durante siete años.

Rosa Benito dijo adiós a ‘Sálvame’ en verano de 2016

Tras varios años dando el callo en el programa de las tardes de Telecinco y regalando momentos brillantes, Rosa Benito puso punto final a su etapa como colaboradora el 30 de junio de 2016 y decidió que hasta ahí había llegado su viaje.

“Estoy bien. Yo pienso que esto es un recuerdo que vas a tener siempre (…) He estado muchísimos años. He dado mucho, me han dado mucho y esto es un paso a otros momentos. Me llevo cosas buenas, cosas regulares y cosas malas, pero soy positiva y me quedo con lo bueno”, le dijo Rosa Benito a Paz Padilla en el día de su despedida.

Matamoros, tras ver un vídeo de los grandes momentos que Rosa Benito había dado en el programa, no dudó en dedicarle unas bonitas palabras: “Yo creo que es el momento de agradecerte cómo has estado con nosotros y te deseo lo mejor de lo mejor. Agradezco que te he tenido aquí en mis momentos malos”, declaró el ex de Makoke.

La tensa despedida de Rosa Benito y Kiko Hernández

El colaborador de ‘Sálvame’ había decidido tomar medidas legales con Rosario Mohedano y en la despedida de Rosa Benito también se habló de ese tema. Algo enfadada y tras haberlo dado todo en su última actuación en la sección ‘Rosa Pepi también baila’, la ex de Amador Mohedano protagonizó un tenso momento con Kiko Hernández.

“Lo de poner una demanda a Rosario, tú puedes hacer lo que quieras, pero creo que ponen cosas mucho más duras y más fuertes como para denunciar a Rosario”, le dijo Rosa Benito a un Kiko Hernández que la escuchaba desde el pulpillo de ‘Sálvame’.

“Tiene tres niños, es una luchadora y lleva cuatro años fuera de la televisión. Lo que no podemos hacer es meternos con el trabajo de nadie. Tú dices que no canta y que no vale para nada, pero lo que no puedes hacer es machacarla durante todas las tardes”, dijo Rosa Benito.

Paz Padilla, para calmar aquel momento de tensión, decidió interrumpir a Rosa Benito y le dedicó unas bonitas palabras: “Quiero decirte que he disfrutado contigo, que he llorado, que te quiero y que me gustaría que te fueras bonito, que no vamos a olvidar estos siete años que has estado con nosotros. Ojalá te vaya bien”, dijo la presentadora.