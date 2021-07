Se cumplen quince años del accidente de Encarni Manfredi con el perro de Marta López

Encarni Manfredi tuvo que someterse a varias operaciones estéticas tras el accidente

'Salsa Rosa' fue el programa que Encarni Manfredi eligió para su regreso televisivo

Encarni Manfredi vivió un auténtico infierno hace ya quince años. Después de su brutal accidente con el perro de Marta López, la concursante de ‘Hotel Glam’ y madre de Patricia Ledesma de ‘GH’ acudió a Telecinco en 2006 para relatar su calvario.

Había pasado tan solo una semana del fatal altercado y, aunque se encontraba convaleciente, no dudó en sentarse en el programa ‘Salsa Rosa’ para mostrar el resultado de la cirugía a la que había tenido que someterse para arreglar el daño que le había dejado aquel episodio.

Echamos la vista atrás a julio de 2006 para ver cómo fue la reaparición televisiva de Encarni Manfredi tras su complicado percance con el perro de la mejor amiga de Kiko Hernández y recordar cómo nos mostró el resultado de su operación.

La reaparición de Encarni Manfredi tras el accidente

Marta López ya había contado su versión de lo sucedido en Telecinco. De hecho, fue la ex gran hermana quien hizo público en el programa ‘A tu lado’ lo que había ocurrido con su perro y Encarni Manfredi en su casa de Punta Umbría.

Días después de escuchar a Marta López, era la madre de Patricia Ledesma quien se sentaba en el programa ‘Salsa Rosa’ para romper su silencio y mostrar el resultado de su nuevo rostro tras pasar por quirófano. El accidente con el perro le había dejado daños y ella no dudó en repararlos a golpe de bisturí.

“Lo único que quiero es dar las gracias a mis hijas, a mi nieto y a mi marido por seguir a mi lado, porque lo mismo que me pasó eso me podría haber matado”, dijo Encarni Manfredi en el programa de Santi Acosta la noche del 8 de julio de 2006.

“A todas las personas que se meten conmigo porque no me ha quedado la cara desfigurada, les digo que nunca les pase eso, porque no saben lo que fue (…) Yo lo estoy pasando muy mal, querían que viniera como hecha un trapo y no, he venido pintada, peinada y arreglada”, añadió.

Encarni Manfredi descubrió su nuevo rostro en ‘Salsa Rosa’

Después de unos minutos con una cámara desenfocada apuntando, ‘Salsa Rosa’ se dispuso a despixelar el nuevo rostro de Encarni Manfredi tras pasar por quirófano y sorprendió a todos con la increíble recuperación que estaba teniendo.

“Hay que felicitar al cirujano que te ha operado, porque te ha dejado, de momento, muy bien”, dijo el presentador de ‘Salsa Rosa’. “Hasta esta semana no me ha bajado la inflamación. He tenido un tratamiento de antibiótico, antiinflamatorio y de dolor”, dijo la entrevistada.

“Yo no quería venir hoy. Me he puesto extensiones, yo quería venir guapa. Le he dicho a la maquilladora que me tapara las heridas y lo ha hecho magníficamente bien”, aseguró la que había sufrido el accidente con el perro de Marta López.