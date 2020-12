El fantasma de las navidades pasadas se ha dado una vuelta por la redacción de Telecinco.es para recordarnos algunos momentos mágicos que vivimos por estas fechas junto a los colaboradores de ‘Sálvame’ y en los que no faltaron las risas, la música y la emoción.

Ya son once años los que llevamos viviendo estos días tan señalados junto a ellos. Más de una década en la que, desde el plató de ‘Sálvame’ o la mismísima Puerta del Sol de Madrid, los rostros de las tardes de Telecinco nos han acompañado y dado momentazos en Navidad. ¡Recordamos algunos de ellos!

En ‘Sálvame’ nunca ha faltado la música

Lydia Lozano hizo su versión más navideña del ‘Woman in love’ de Barbra Streisand y se marcó un 'Chumi-reno'; Kiko Matamoros se atrevió con Joan Manuel Serrat vestido de elfo y Mila Ximénez, a la que por aquel entonces tampoco le gustaba disfrazarse, se vistió de reno para cantar el ‘Si te marchas’ de Merche.

El Belén viviente más original de la televisión

Fue en 2014 cuando los colaboradores de ‘Sálvame’ organizaron su propio pesebre para celebrar uno de los días más importantes de la Navidad. Un Belén viviente en el que no faltó ninguna de las ‘figuritas’ y en el que los rostros del programa dieron lo mejor de sí mismos.

El mensaje más emotivo desde la Puerta del Sol

Kiko Hernández se acordó de sus familiares y dedicó unas palabras de lo más bonitas a sus hijas, Jimena y Abril: “Ya no entendería mi vida sin vosotras”, dijo. Quien también se acordó de su hija fue Terelu Campos, que dio un consejo a Alejandra Rubio pocos meses antes de que cumpliera la mayoría de edad.

Por su parte, Mila Ximénez quiso dar un agradecimiento muy emotivo a su hija Alba: “Gracias por Alexander y Victoria, porque me habéis enseñado a querer como no he querido en mi vida. Gracias por esta familia, os amo”, dijo muy emocionada la colaboradora.