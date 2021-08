Y lo encontró. Tres meses después de estrenar su trono y de conocer a todo tipo de chicos, la ex de Fabián Alen tomo su elección más importante en u na espectacular final. Un evento que tuvo lugar hace justo diez años y que en ‘Unplugged’ hemos querido recordar por su aniversario.

Había grandes incógnitas en el aire, como cuál había sido el motivo de su separación, pero Fabián Alen no tardó mucho en contar qué había ocurrido: “No me veía más con ella, no sentía más por ella y veía que ella sí lo sentía por mí”, dijo el extronista de ‘MyHyV’, aclarando que ambos habían acabado bien y sin nada que reprocharse.