Aquella información fue el detonante de un momento lleno de tensión. Por una parte, Kiko Hernández y Lydia Lozano aseguraban que Carmen Borrego estaba disfrutando de todo tipo de lujos en la capital cántabra y, por otra, Terelu Campos intentaba dar la cara por su hermana, asegurando que no había estado en el hotel que se decía.

El plató de ‘Sálvame’ estaba calentito aquella tarde de abril de 2019, pero la cosa se puso todavía más tensa cuando Lydia Lozano y ella protagonizaron un tira y afloja que la hija de María Teresa Campos no pudo soportar.

La presión le pudo y Terelu abandonó entre lágrimas el plató de ‘Sálvame’. “Se me ha dejado de mentirosa”, dijo, completamente destrozada. “Yo no voy a participar en eso, porque a quien se está reventando es a mi hermana”, añadió.

“A ti te dará igual, pero es mi hermana y a mí me va la salud en ello”, le dijo a Alberto, director del programa. “Me quiero ir ya para toda la vida”, confesó. “Siento no poder decir que ha sido un placer, porque no lo ha sido”, remató.