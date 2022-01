Chiqui hizo 'terapia' en 'La Caja Deluxe' en el año 2012 y se abrió como nunca

El ex gran hermana habló en 'Sábado Deluxe' de los momentos más duros de su vida

Chiqui, de su primer desengaño amoroso: "Me engaño, tenía una doble vida"

La vida de Chiqui nunca ha sido fácil. La que fuera concursante de ‘GH 10’ ha tenido que superar muchos obstáculos y siempre ha renacido de sus cenizas cual ave Fénix. En los últimos tiempos, su vida ha estado marcada por su traumática separación con Borja Navarro, pero, antes de eso, también tuvo que sortear algunas barreras.

En el año 2012, tras su paso por la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, Chiqui se sentó en la famosa ‘Caja’ de ‘Sábado Deluxe’ y se sometió a una ‘terapia’ en la que habló de temas de lo más complicados que marcaron su vida.

Chiqui habló de su infancia en ‘Sábado Deluxe’

La ex gran hermana aseguró en ‘La Caja’ del programa de Jorge Javier Vázquez que, en su infancia “era una niña muy sociable y feliz” y que tenía “muchos amigos”. Aseguró que su altura no fue ningún motivo de burla y que no se metían con ella.

“No se metían conmigo. Yo creo que les daba miedo porque era muy mala. Si me decían tonta, yo respondía, nunca me he acobardado”, aunque aclaró que, cuando era pequeña: “Se metían conmigo porque estaba gordita, no por mi altura”.

Denunció haber sido estafada

En su entrevista más sincera, la concursante de ‘GH 10’ afirmó que había sufrido un engaño por parte de un socio con el que había abierto un local: “Me metí en un negocio de discotecas, el socio desapareció y me quedé yo sola con todo el marrón”.

Chiqui aseguró que aquel bache en los negocios la había dejado endeudada, a la que tenía que hacer frente ella sola: “Mi deuda es de 10.000 euros. Fui muy ingenua y ese socio se aprovechó de mí”, explicó en ‘La Caja Deluxe’.

El fallecimiento de la hermana de Chiqui

Habló de muchos temas y uno de los más duros fue el fallecimiento de una de sus hermanas: “No la llegué a conocer”, explicó en ‘Sábado Deluxe’ en 2012. “Nació con un problema de falta de oxígeno y eso le dañó las tres partes más importantes del cerebro”, añadió.

“No veía, no hablaba, no andaba y murió con tres añitos (..) A veces pienso que ella tuvo que morir para venir yo al mundo”, dijo la exconcursante de ‘GH 10’ muy emocionada.

La primera decepción amorosa de Chiqui

En aquella entrevista que tuvo lugar en 2012, la de Murcia también habló de su primera decepción en el amor. Antes de Borja Navarro, ella tuvo un novio que marcó su vida: “Me engañó, tenía una doble vida”, declaró.