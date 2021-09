“Me tiraron al agua bajo mi negativa. Yo no quería que me tiraran al agua y me tiraron. ¿Cómo se llama cuando tú no quieres que te hagan algo y te lo hacen?”, dijo visiblemente nervioso el ex de Nacho Polo.

“Yo dije que no me tiraran al agua, que no sabía nadar. Me escapo y me logro ir, pero me vuelven a coger. Es en ese forcejeo cuando me lesionan un poro más el brazo, que es por lo que se me cae Cásper al suelo”, afirmaba el presentador.