José Luis 'MyH' estuvo a punto de perder a su elegida minutos antes de la final de su trono

Después de cinco intensos meses en el trono de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, José Luis Garrido celebró su final el 4 de enero de 2012. Lo hizo en una mañana en la que no faltaron la tensión y la incertidumbre, ya que estuvo a punto de perder a su pretendienta favorita pocos minutos antes de tomar su decisión.

Aquella información hizo que el plató se llenara de tensión y que Marina, su pretendienta favorita, se planteara abandonar la conquista en el último día. Él no podía perderla y estaba dispuesto a hacer todo lo posible para demostrarle que no mentía y que él no había tenido nada con nadie.