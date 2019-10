Kiko Jiménez rechazó a Jackie Mello en 'MyH' hace siete años: "Eres una antipática"

A la brasileña no le sentó nada bien el desplante de Kiko Jiménez y no dudó en advertirle de que se había equivocado de tronista : “Ella es la más infiel”, dijo Jackie tras recordar un episodio del pasado en el que Gala se había saltado las normas del programa. Fue un momento tenso el que se vivió, pero no el único.

Después de rechazar a Jackie, Kiko tuvo un minuto de cita con ella y la cosa no salió nada bien. La brasileña se mostró bastante distante y prefirió cortar de raíz y no continuar con el encuentro, algo que no sentó nada bien al concursante de ‘GH VIP 7’, que se levantó de su lado y se fue diciendo que no tenía que enfadarse “tanto” y que era una “antipática”.