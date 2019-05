El drama de Loly Álvarez y Ronny que estuvo a punto de costarles el divorcio

Loly Álvarez protagonizó un auténtico drama cuando se enteró de que tenía que vivir la experiencia de ‘Supervivientes’ desde el Palafito el pasado jueves. Pero no es la primera vez que la vemos deshacerse en lágrimas en televisión. Hace justo diez años, la doble española de Julia Roberts vivió una sonada ruptura con Ronny y contó los motivos en ‘Sálvame diario’.

La ahora concursante de 'Supervivientes' explicó que había tenido cuatro abortos y que su objetivo era formar una familia junto a su chico. Había sacrificado vacaciones y no paraba de trabajar para reunir el dinero suficiente para adoptar, pero no contaba con lo más importante: el apoyo de su pareja. “Dice que no estoy preparada para ser madre” y “no quiere un hijo adoptado, lo quiere de sangre”, explicó ella.