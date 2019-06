Las 5 terapias que Miriam Saavedra podría utilizar en 'SV' para 'resucitar' a Carlos Lozano

1. La ‘danzaterapia’

2. Estrategia de convicción

3. Pack Spa & Beauty

Miriam Saavedra demostró que era una auténtica maestra de las terapias antiestrés en ‘Supervivientes 2016’. Dio a Yurena un masaje de manos, depiló sus cejas y hasta improvisó un baño de pétalos de rosa para ella. Por lo que no sería nada raro que la ganadora de ‘GH VIP 6’ convirtiera el palafito en un auténtico centro de belleza-balneario para hacer que su expareja logre el bienestar que necesita.

4. Lograr objetivos juntos

5. Última opción: la resurrección

En caso de no poder levantar el ánimo de Carlos Lozano de ninguna de las formas anteriores, Miriam Saavedra podría recurrir a su última opción: la magia. En varias ocasiones, vimos cómo conseguía sacar la faceta más divertida de Yurena haciendo exorcismos y resurrecciones en Playa Itinerante y en el palafito, por lo que no sería raro que lo volviera a hacer con su ex.