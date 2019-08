Paqui Peña se hizo la 'reportera perfecta' con su caída sobre un castillo de arena

Elevó el reportaje a categoría de arte y sus conexiones en directo eran pura magia televisiva. Con la reportera Paqui Peña nos enganchamos a las crónicas más desenfadadas y a todos sus 'accidentes', convertidos hoy en historia viva de Telecinco. No había suceso que no cubriese la intrépida reportera y que no se convirtiese en carcajada generalizada para la audiencia.