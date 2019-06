Del gatillazo al sobre rojo: así fue el paso de Violeta como pretendienta de Barranco en 'MyH'

Su llegada al programa

Atraída por el físico de Barranco,Dejó claro que no le gustaban “los sobrados”, pero quey eso fue lo que le dio el impulso que necesitaba para sentarse en su bando.

Primer encuentro, con beso incluido

En los más de dos meses que Violeta estuvo pretendiendo a Barranco, la ahora superviviente dejó claro que hacía “mucho tiempo que no sentía una atracción así” por nadie. Tuvieron varias citas y momentos de máxima química, pero hubo que resaltó sobre todos: el día que tuvieron su encuentro sin cámaras en la ‘Casa de los tronistas’.

El 'gatillazo' de la discordia

No salieron muy contentos de aquel encuentro y se notaba que los dos estaban de lo más cortados. No fue hasta varios después cuando, en plató, ambos explicaron lo que había ocurrido. “Me dio un gatillazo”, dijo el tronista para acabar con las especulaciones del resto de pretendientas.

Violeta prefirió coger el trono

Hubo gatillazo, sí, pero ese hecho puntual no les quitó las ganas de seguir conociéndose. Violeta continuó con la conquista, aunque no por mucho tiempo. El día 25 de enero de 2018, la concursante de ‘Supervivientes 2019’ recibió un sobre rojo en el que la invitaban a sentarse en el trono y, después de la negativa de Barranco a salir del programa con ella, no dudó en aceptarlo. Empezó así la Era Violeta en ‘MyH’.