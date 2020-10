Alonso Caparrós ha abierto el cajón de los truenos y ya no se calla sobre lo que piensa realmente de Terelu, la mujer con la que compartió plató y sección hace más de veinte años en el programa ‘Día a Día’ de María Teresa Campos.

El colaborador de ‘Sálvame’ aseguró en el cortijo de Jorge Javier Vázquez que Terelu no le trataba especialmente bien cuando trabajan juntos y que llegó a sentirse bastante “pequeñito” a su lado. Unas palabras que desataron el enfado de la matriarca de Las Campos.

Está claro que la relación entre Alonso Caparrós y Terelu Campos no es buena, pero ¿lo fue algún día? En ‘Unplugged’ hemos buceado en nuestra hemeroteca y hemos encontrado unas imágenes que no tienen desperdicio y en las que se veía bastante química entre ellos.

Terelu Campos y Alonso Caparrós, pura química en ‘Día a Día’

Fue un día de 1997 cuando Terelu Campos y Alonso Caparros se pusieron al frente de la sección ‘Quien mucho habla, mucho hierra”, donde les costaba mucho estar despegados. Había un flirteo que atravesaba la pantalla y el ahora colaborador de ‘Sálvame’ aprovechaba cada minuto para dar un abrazo a su compañera: “No me puedo aguantar”, decía.

Terelu Campos, más dicharachera que nunca, le daba golpecitos con el guion y, a veces, le daba algún toque cariñoso en el brazo: “Te queda tan bien la coleta, que me la he hecho para ver si me quedaba igual”, decía la hija de María Teresa. A lo que Alonso respondía: “A ti te queda bien todo”.