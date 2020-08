Rubén Poveda adelantó su final en 'MyH' por una confidencia: "No aguanto más"

Su flirteo con dos míticas tronistas

Cristina Gadea, que por aquel entonces era su pretendienta favorita, quiso tener una cita con su tronista y pedirle explicaciones. Necesitaba saber si eran verdad las confidencias y si, en realidad, él estaba dedicando más tiempo a conocer a las tronistas. “Solo hubo tonteo (…) No sé me pasó por la cabeza hacer nada con Laura Barcelona”, afirmó él.

Rubén Poveda recibió un ultimátum de su favorita

La cara que se le quedó a Rubén Poveda fue un auténtico poema y, aunque quería irse de la mano con ella, no quería adelantarse y tomar una decisión precipitada, así que le propuso tener una cita antes de tomar la decisión. Algo que no le gustó nada a Cristina Gadea, que no dudó en abandonar el plató y dejarle solo en el trono.