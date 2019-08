Tamara Gorro se lanzó al desafío 'Guaypaut' hace 10 años y se llevó un chapuzón

Conocimos a Tamara Gorro en el universo 'viceverso', pero también, por aquella época, la ahora TVinfluencer se apuntó al reto 'Guaypaut' de Telecinco. Con unos leggins y enseñando ombligo, la mostoleña quiso demostrar que a sus 21 años tenía mucha agilidad y se enfrentó a los toboganes y rulos imposibles del concurso. No ganó, pero nos dejó divertidas caídas dignas de 'instagramear'.

Aunque la presentadora y también empresaria cuenta con éxito en todo lo que se propone, se le quedó una 'espinita' clavada al no conseguir superar el reto 'Guaypaut'. Y sí, es cierto que los saltos no eran lo suyo, pero, por lo menos, Tamara Gorro no se cansó de intentarlo.