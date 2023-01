A lo largo de los ocho años que lleva en televisión, Maite Galdeano nos ha regalado momentos de lo más surrealistas. Entrevistas en las que ha demostrado que no tiene pelos en la lengua y que el pudor es algo que perdió hace mucho tiempo.

Fue hacer esa revelación y Jorge Javier Vázquez quiso comprobar, in situ, si era verdad eso que había dicho. Para ello, el presentador pidió a producción algunos bocadillos para que facilitaran el tránsito de la elegida de Dios.

El plató empezó a enloquecer, los colaboradores no entendían que estaba ocurriendo y hasta Belén Esteban, alarmada, hizo una pregunta que desató las risas de todos: “¿Pero esto es legal?”, dijo, mientras Jorge Javier Vázquez no paraba de reír.

Maite Galdeano también estaba desternillada y, mientras el micrófono de mano de Kiko Hernández apuntaba a la parte más baja de la espalda de la ex gran hermana, ella no paraba de comer, intentando que el gas se acumulara en su interior para expulsarlo más tarde.

Pese a los constantes intentos, la madre de Cristian Suescun no era capaz de sacar lo que llevaba dentro y eso que intentó propiciar los gases, colocando las rodillas sobre su pecho. Al final, no se produjo la explosión y ella misma aseguró que era porque no le venía “la gana”.