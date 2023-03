“Me llamo Lucía y todo el mundo me conoce por haber salido en Gran Hermano. Tengo la etiqueta de la mala de la edición, muy a mi pesar, porque yo no pienso que hiciera nada malo”, declaró ante Pelayo Díaz y Natalia Ferviú, los coaches de ‘Cámbiame Premium’.

“Me gustaría cambiar, no solo la imagen, sino cómo me ve la gente. Quiero dedicarme a la música porque llevo toda la vida cantando”, declaró la que fuera novia de Omar Suárez. Después de ese speech, Natalia Ferviú decidió que tenía que darle ese nuevo look que pedía.

“Me veo rara. La verdad es que me gusta, pero cómo siempre he sido muy básica a la hora del pelo… Nunca me he teñido, nunca me lo he cortado más allá de una medida estándar… Al vérmelo, ha sido impactante”, declaró Lucía Parreño tras su cambio más espectacular.