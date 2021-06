Abraham González terminó su trono en 'MyHyV' en el mes de junio de 2011

El tenista tenía que elegir entre irse solo o marcharse con una mítica tronista

El extronista es en la actualidad entrenador de una joven promesa del tenis

Abraham González triunfa ahora como entrenador de una joven promesa del tenis, el deportista de origen ruso Andrey Rublev, pero hubo un tiempo en el que cambió las pistas por los platós y aparcó su raqueta para sentarse en el trono de ‘MyHyV’.

De eso hace ya una década. Diez años del día que el tenista decidió abandonar el trono más famoso de la televisión después de seis meses de reinado. Echamos la vista atrás para recordar cómo fueron sus últimos minutos en el programa del amor.

El debut de Abraham González en el trono de ‘MyHyV’

Era enero de 2011 cuando un joven y tímido Abraham González decidía compaginar sus entrenamientos como tenista con el trono de ‘MyHyV. Tenía 21 años y su objetivo era encontrar a una chica que le acompañara por el mundo en cada uno de sus torneos.

Se consideraba un chico “sencillo”, “romántico” y un hombre al que le gustaba tener “detalles” cuando estaba en una relación. Aseguraba haber sufrido mucho por amor, quería disfrutar de la experiencia en el programa y conocer a una chica ideal.

La inesperada final de Abraham González en ‘MyHyV’

Sin embargo, el partido del amor no se le dio nada bien a Abraham González y tras seis meses de reinado cargados de polémica, el tronista decidió marcharse del programa en una final improvisada y de lo más inesperada.

Después de haberse saltado las normas con Elena Milla, una de sus antiguas pretendientas, la confianza de sus chicas se quedó de lo más tocada. Lourdes y Laura Barcelona, sus dos favoritas, no aguantaban más y querían que el tronista tomara una decisión.

Él no lo tenía claro y, aunque la que más le gustaba era Laura Barcelona, el tenista prefirió no tirarse a la piscina, pensar con la cabeza y tomar la decisión que creía mejor para todos. Una elección que pilló de sorpresa a todos, pero que fue muy aplaudida por el público.

“Si se va solo me decepcionaría bastante, porque yo en su día me arriesgué y me entregué mucho”, una frase con la que recordaba que meses atrás había dejado de pretender a Pedro Reche para pasarse al bando de Abraham González, una actitud que fue muy criticada.

Aun así, aquellas palabras no hicieron cambiar al tenista de opinión: “Ya sé que has ido que si me voy solo te voy a defraudar, pero también te digo que, si me voy contigo, sin tenerlo claro, también te estaría engañando”, afirmó el ahora entrenador de Andrey Rublev. “Me voy solo”, remató.

La despedida de Laura Barcelona tras la final de Abraham

La decisión dejó muy tocada a Laura Barcelona, que quiso dedicar unas palabras al programa en el que había estado participando durante varios meses. “Muchas gracias a todos. No me voy con él, pero me llevo la amistad de mucha gente”, dijo la pretendienta de ‘MyHyV’.