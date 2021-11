Adara Molinero hará este martes un viaje a su pasado a través de ‘La línea secreta de la vida’ y recordará algunos de los episodios que la marcaron para siempre. Es la primera vez que se abre en canal en la pizarra de ‘Secret Story’, pero no lo única que lo hace en televisión.

Hace algunos años destapó lo complicada que había sido su infancia y habló sobre algunas de las difíciles situaciones que tuvo que aguantar en su niñez. Una etapa que, sin duda, marcó su vida y que la concursante no ha podido superar del todo.

La ex de Gianmarco Onestini se rompió delante de la pizarra de ‘GH VIP 7’ y lloró a mares mientras hablaba de las duras escenas que presenció de niña en su casa: “Mi infancia se vio marcada por él, le tenía auténtico terror. Marcó mi infancia y me la destrozó”, declaró.

Meses después, Elena Rodríguez, madre de Adara, viajó a Honduras para participar en ‘Supervivientes 2020’ y allí hizo ‘El puente de las emociones’, donde habló de las difíciles situaciones que habían tenido que soportar ella y sus hijos por culpa de una expareja que tuvo (y que no era Jesús Molinero, padre de Adara).

Aitor y Adara confesaron que vivían “con mucho miedo” y que, ya de niños, medían todos sus pasos para que no hubiera consecuencias: “Le teníamos tantísimo pánico que ni hablábamos ni nos reíamos… No hacíamos nada para no darle motivos para que nos pegara”, declaró la ahora concursante de ‘Secret Story’.