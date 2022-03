Como no podía ser de otra forma, uno de los primeros programas en recibir esas imágenes fue ‘Sálvame’, un espacio al que Eva Zaldívar no dudó en llamar para contar su versión de lo ocurrido. ¿Qué había pasado? ¿Cuál fue el motivo que le llevó a ser aplastada?

Eva Zaldívar aseguró que tenía que enfrentarse a diario a una manada de fotógrafos y periodistas y que aparecían en sitios inesperados: “Me tienen localizada y no tengo escapatoria”, declaró la empresaria, que no tardó en contar lo que le había ocurrido en el supermercado.

Unas imágenes que no tardaron en trascender y a las que ella no se había enfrentado: “Yo prefiero no verlas. Lo importante es que no las vea mi hija, que tiene quince años, y eso del sentido del ridículo lo lleva fatal”, aseguró. “Por favor, que nadie se lo cuente, que no quiero que piense que soy una pringada”, añadió.