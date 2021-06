Jennifer Sánchez fue tronista de 'MyHyV' en 2009 y eligió a Ferchu en su final

La extronista de 'MyHyV' presentó a su primer hijo en el programa en 2011

Jennifer Sánchez contó un duro episodio que vivió con el padre de su hijo

La vida le cambió a una de las tronistas más míticas de la historia hace una década. Después de una mala racha sentimental, Jennifer Sánchez acudía al plató de ‘MyHyV’ acompañada por el verdadero amor de su vida, su hijo Iván.

Un momento de lo más emotivo que tuvo lugar en el mes de junio de 2011 y tras el que se escondía una dura historia. Ella estaba de lo más feliz junto a su pequeño, pero el camino hasta esa felicidad no había sido nada fácil.

La dura historia tras el embarazo de Jennifer Sánchez

En el mes de noviembre de 2011, Jennifer Sánchez acudió al programa del amor embarazada de cinco meses, se abrió en canal y, después de dar la buena nueva, contó el episodio más duro de su embarazo y confesó que no tenía ninguna relación con el padre del hijo que estaba esperando.

“No soy afortunada en el amor. El padre de mi hijo no está en mi vida ni quiero que esté nunca más”, dijo la extronista de ‘MyHyV’. “Rompimos porque él me dijo que solo seguía conmigo si decidía abortar. Soy yo ahora quien no quiere saber de él ahora ni nunca”, declaró muy rotunda.

No contaba con el apoyo del padre de su hijo, que no la acompañó en ningún momento de su embarazo, pero sí que había alguien que estaba a su lado incondicionalmente: “Mi familia me está apoyando y mi madre es la que más me apoya”, aseguró.

El día que Jennifer Sánchez presentó a su hijo en ‘MyHyV’

Como ya había hecho la tronista Astry meses atrás, Jennifer Sánchez también decidió acudir al programa del amor poco tiempo después de dar a luz para presentar a su hijo. Con el pequeño Iván en brazos, la extronista declaró que estaba “feliz” y que tenía completamente “olvidado” el drama que había vivido meses atrás con el padre de su hijo.

Jennifer Sánchez aseguró en 2011 que le había “cambiado la vida a mejor”: “No me esperaba que se me iba a dar tan bien y ahora mismo no lo cambio por nada”, aseguró. “Soy diferente a la que tronista que conocisteis. Una vez que me quedé embarazada me cambió el pensamiento”.

“Me dedico completamente a él y tengo la ayuda de mi madre. De momento tengo que disfrutar de él porque nunca más va a volver a ser así”, dijo la extronista de ‘MyHyV’, que no podía borrar la sonrisa de su rostro.