Sergio Bere 'LIDLT 4', el soltero que 'tentó' a Nagore Robles en 'MyH': "Me pones, tío, no sé por qué"

De todo el ramillete de solteros y solteras de la cuarta edición de ‘La isla de las tentaciones’, hay uno que está pasando de lo más desapercibido y no, no nos referimos a Suso, el canario que más está dando de qué hablar por su acercamiento con Rosario.

Tras ver la cita y los sensuales movimientos del pretendiente, Nagore Robles se quedó alucinada y no dudó en pedirle que repitiera el baile en directo en el plató: “Te lo juro que me pone. Necesito ver un poquito de ese baile”, dijo la por entonces asesora del amor.

“Me encanta. Es que me pones, tío, no sé por qué”, dijo la ex gran hermana, que estaba de lo alucinada y con unos ojos muy abiertos que no querían perderse ni un solo movimiento de la coreografía: “¿No tenéis un billete o algo? ¡Qué calor! Estoy ahora mismo cachonda”, dijo la actual presentadora de ‘Sobreviviré’ con el sentido del humor que le caracteriza.