Exclusiva| Las imágenes de Clara Chía junto a su suegra durante sus vacaciones junto a Gerard Piqué

Clara Chía se muestra muy integrada en la familia hasta el punto en el que podemos verla compartir una sobremesa junto a su suegra, Montserrat Bernabéu, y su suego Joan Piqué. La joven está sentada junto a ellos, con su bikini verde, y teniendo una conversación aparentemente amena mientras Gerard se come un helado. Tras esto, se puede ver en el vídeo como el exfutbolista la invita a regresar al mar para realizar un poco de buceo en pareja y disfrutar del fondo marino.