Exclusiva| Los nervios del monje vidente al ser preguntado por su extorsión a famosos con vídeos sexuales: ¡borra todos los mensjaes!

Tras este movimiento extraño, la periodista decide no hacer ningún ingreso económico y llamar al protagonista. A viva voz, y pensando que es un cliente, el monje vidente es bastante claro con sus servicios: "La consulta la hago por teléfono. Mándame un bizum y yo te hago la consulta". La reportera insiste al investigado: "¿Pero usted no tiene una consulta física?". El monje vidente, con el tono dubitativo, contesta: "Ahora mismo no. No, no...".