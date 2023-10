Exclusiva| Isabel Pantoja estuvo en un centro hospitalario durante la semana de la boda de su hija: "Nadie de la familia sabía nada, estaba preocupada"

Tras la información de Antonio Rossi, Carmen Borrego confiesa: "Es curioso que yo en la boda hablo con una muy buena amiga de Isabel..."

Tras confesar lo que le contó esta persona en la boda de Isa Pantoja, Carmen Borrego declara: "Me llamó la atención"

Carmen Borrego cuenta durante el directo de 'Vamos a ver' qué le dijo una amiga de Isabel Pantoja durante la boda de Isa y Asraf Beno. La colaboradora no dudó en dar su opinión y confesar cómo se debe sentir la hija de la cantante.

Antonio Rossi contó la exclusiva que detallaba exactamente qué hizo Isabel Pantoja en el día de la ceremonia de su hija: "Se fue el domingo el anterior a la boda, salió de Cantora a mediodía porque el lunes tenía en Córdoba un ingreso hospitalario en un centro de especialidades, ha pasado toda la semana haciéndose pruebas médicas y regresó a su finca el sábado".

El colaborador cuenta más cosas sobre estas pruebas que se realizó Isabel Pantoja: "Ella estaba preocupada, acudió con una amiga y es un asunto que no tiene nada que ver con lo del ojo". Además, Antonio Rossi añade: "A Anabel lleva sin cogerle el teléfono un mes, nadie de la familia sabía dónde estaba, no fue con Agustín".

Carmen Borrego y la confesión de una amiga de Isabel Pantoja en la boda

Al escuchar al colaborador, Carmen Borrego no puede evitar tomar la palabra y desvelar una conversación que se produjo durante la celebración del matrimonio de Isa y Asraf Beno: "Es curioso yo en la boda hablo con una persona que es muy amiga de Isabel, no tanto de la hija y sí de la madre, ésta me comenta: 'La semana que viene va a salir que no ha ido a la boda Isabel porque ha esado haciéndose pruebas médicas y ha estado en un hospital".

La colaboradora no da crédito con la información de Rossi y añade: "A mí, cuando me lo contó, me sonó a que todo esto estaba preparado, como si la justificación de ella era que estaba haciéndose pruebas médicas. Me llama la atención". Tras est, Carmen Borrego quiere matizar: "A mí no me lo cuenta nadie de la familia".