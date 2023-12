Victoria Federica y Froilán rematan el cumpleaños de su madre en el concierto de Sebastián Yatra

Este miércoles 20 de diciembre la infanta Elena ha celebrado su 60 cumpleaños junto a toda su familia, algo que muchos no esperaban y que hacía tiempo que no sucedía. Los Reyes Felipe y Letizia, los Reyes Juan Carlos y Sofía, la infanta Cristina, sus sobrinos Juan, Pablo e Irene Urdangarín y, como no podía ser de otra manera, sus hijos Froilán y Victoria Federica, lo festejaron por todo lo alto en un conocido y céntrico restaurante del centro de Madrid.