La vecina del asesino confeso de Morata desvela si éste les pidió dinero y cómo actuaba en el día a día: "Yo lo conocía..."

La Guardia Civil estuvo más de dos horas registrando la casa del asesino confeso y estuvieron preguntando a vecinos por la posibilidad de que exista un cómplice: “A mí no me preguntaron nada, sólo por la mañana me enseñaron una foto de él y claro, le reconocía por haber vivido aquí, al que dicen que es cómplice no le conocía”, comenta su vecina.