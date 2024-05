Padre del bebé robado en un hospital de Bilbao, sobre la condena: "Que la sociedad vea que robar un bebé implica ir a prisión"

“No es que no estemos contentos con la sentencia, pero lo que vamos a recurrir es al tema de que no se nos ha reconocido el delito de abandono y creemos que en realidad sí que fue así. La persona que estaba en ese momento a cargo de nuestro hijo era ella y si lo deja en un felpudo y no sabe que otra lo va a recoger pues claro, lo dejó y se fue. Lo está dejando abandonado", detalla Pedro Castro.

“Al final el bebé no sabe nada porque tenía horas de vida, ahora tiene un año y medio. Tenemos pensado contarle con los años la historia, lo que pasó y ya veremos el momento. No le perdemos de vista porque antes igual éramos más flexibles con nuestra primera hija, la llevábamos al parque y a lo mejor no la veíamos un segundo y te da un vuelco al corazón, pues con las 12 horas que nos pasó con el bebé…ahora psicológicamente no puedes perderlos de vista, estás en tensión", sentencia Pedro Castro.