La reacción de Alessandro Lequio a las lágrimas de Alejandra Rubio: "Se ha dado cuenta que la vida real no es ese mundo privilegiado en el que vivía"

Lequio: "Lo más tremendo que comentó ayer fue cuando dijo que no se iban a vivir juntos porque Carlo residía en un bajo, una respuesta clasista y machista"

Alessandro Lequio: "Lleva años trabajando en televisión, pero viendo los toros desde la barrera. Ahora se ha visto en el ruedo y a la pobrecita le molestan los pitidos del respetable"

Joaquín Prat apoya a Terelu Campos tras la entrevista de Carlo Costanzia: "Que te tengas que comer que tu yerno cuente cuándo se pone preservativo tiene tela"

Alessandro Lequio reflexiona en 'Vamos a ver' sobre la entrevista que Alejandra Rubio ha dado en 'Así es la vida', dónde la joven rompía a llorar en directo ante las constantes críticas que está recibiendo tras conocerse la noticia de su embarazo.

"El problema de Alejandra es que hasta su embarazo no había tenido que pisar el mundo real, lleva años trabajando en televisión, pero viendo los toros desde la barrera. Ahora se ha visto en el ruedo y a la pobrecita le molestan los pitidos del respetable", destaca el colaborador.

Por otro lado, Lequio añade: "Nadie tiene nada en su contra, nadie la quiere destrozar, pero nadie le debe nada para que nos tengamos que callar. Lo más tremendo que comentó ayer fue cuando dijo que no se iban a vivir juntos porque Carlo residía en un bajo, una respuesta clasista porque ella no se considera digna de residir en una vivienda como esa y machista porque se sobreentiende que la casa la debe pagar Carlo y no ella".

Por último, Alessandro Lequio sentencia: “Se ha dado cuenta que la vida real no es ese mundo privilegiado en el que ha vivido hasta ahora y que para pescar hay que mojarse los pies”.

Joaquín Prat también ha dejado clara su opinión sobre todo lo que está sucediendo: "Si no hubiese sido con Carlo, yo estoy convencido de que la exclusiva no se vende", ha afirmado.

Alejandra Rubio se ha sentado en 'Así es la vida' para hablar sobre la entrevista del pasado 28 de junio de Carlo Costanzia en '¡De viernes!' En el programa, el italiano se reencontró con Terelu Campos en el plató después de la exclusiva sobre el embarazo de su hija.

Sin embargo, debido a las duras críticas que están recibiendo la hija de Terelu y Carlo Costanzia, Alejandra Rubio se ha derrumbado en directo y no ha podido seguir respondiendo al vídeo del reencuentro que tuvo su madre con su pareja. La nieta de María Teresa Campos ha roto a llorar.

Alejandra Rubio ha comentado que tanto Carlo como ella lo están pasando mal por todos los comentarios maliciosos que están recibiendo tras la exclusiva: "Se empeñan en destrozarlo todo. Lo tenemos todo en contra. Han hecho todo lo posible, pero no lo van a conseguir y ya está".

Entre lágrimas, la hija de Terelu Campos ha explicado que no quería llegar a este punto porque se está criticando su vida. Alejandra ha señalado que la gente podría haber destruido su relación: "Ha sido súper duro porque se podrían haber cargado esto. Las barbaridades que hemos escuchado en redes y hasta por la calle".

Sin embargo, también ha confesado que hay personas que sí les han felicitado y se han comportado bien con ellos: "Hay gente majísima y te dan la enhorabuena y hay otra gente que no es así. Y te dicen cosas crueles y sufro. Me ha dado igual todo esto, pero ahora no puedo".

Sandra Barneda ha intentado calmarla y ayudarla: "Te entiendo muchísimo, es muy complicado de lidiar. Si estuvieses esperando un hijo no sé cómo lo llevaría". Alejandra se lo ha agradecido y ha llegado a la conclusión de que siempre la van a criticar: "Me van a poner verde igual por encima haber llorado. Me van a poner mal haga lo que haga".

Alejandra Rubio habla sobre los comentarios que recibió Carlo Costanzia de su ex

A pesar de las lágrimas, Alejandra ha podido comentar el vídeo sobre el reencuentro de Carlo Costanzia y su madre en el plató de '¡De viernes!' Alejandra ha defendido que ha visto a Carlo Costanzia muy sincero en la entrevista, pero lo ha pasado mal por él porque no está acostumbrado: "Se pone muy nervioso".

Los colaboradores de 'Así es la vida' han hablado sobre los mensajes que tenía Carlo Costanzia de su ex en el móvil. Alejandra Rubio ha aclarado que esos mensajes ya sabía que existían: "Los había visto antes de que sentara en televisión. Es muy fácil desmontar la versión de José Antonio. Todo eso lo he visto, no voy a entrar ahí. Estoy tranquilísima".

Por otro lado, ha comentado que la actitud de su madre con Carlo era completamente normal. Alejandra ha señalado que todo el mundo se habría sorprendido cuando Carlo se alteró tras las comprometidas preguntas que le estaba haciendo José Antonio en el plató.

Joaquín Prat ha querido pronunciarse en 'Vamos a ver' sobre las declaraciones que Carlo Costanzia hizo en ¡De Viernes! en una entrevista conjunta con su suegra y madre de Alejandra Rubio.

“Es una noticia feliz que lo conviertas o no en un negocio, siempre cuando sea legal, estás en tu perfecto derecho, pero que te tengas que comer que tu yerno cuente cuándo se pone o no preservativo y verlo en la tele…es comerte un sapo que tela", declara el presentador.

Poco después de que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciasen a golpe de exclusiva que iban a ser padres, el futuro padre del bebé y la abuela, Terelu Campos, se sentaban en el plató de '¡De viernes!' para hablar de este mediático embarazo.

Las noticias y las reacciones al respecto no han tardado en producirse y la periodista Marisa Martín Blázquez contaba en 'Tarde AR' que madre e hija estarían pasando por un momento complicado en su relación.

Este martes, Carmen Borrego ha desmentido en 'Vamos a ver' este distanciamiento entre madre e hija: "No hay ninguna mala relación y no la habido mnunca. Terelu y su hija se ven muchísimo y comparten muchas cosas", ha asegurado la colaboradora.

Marisa recordaba que Terelu Campos concedió una entrevista en '¡De viernes!' pocos días después de la exclusiva, dijo tener permiso tanto de su hija como de Carlo, pero parece que esto no fue así: "Creo que quiso cubrir a su madre porque no pidió ningún permiso, la realidad es que Alejandra se entera que su madre va a ir a '¡De viernes!' a hablar de su embarazo viendo una promo del programa".

La reacción de Alejandra Rubio

"Alejandra se enfada porque además tiene carácter y le fastidió mucho enterarse de esa manera", transmitía Marisa y añadía que el distanciamiento habría existido en ese sentido aunque probablemente ahora, que Alejandra está en casa con covid, se habría solucionado.

Además, Carmen Borrego se ha pronunciado sobre la comida familiar que Terelu Campos ha organizado en su casa de Aravaca junto a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia tras su entrevista conjunta en ¡De Viernes!

“Primero quiero decir que yo no soy portavoz de la familia, que los que tienen que hablar son los protagonistas. Fue una comida normal y creo que mi sobrina vaya a casa de mi hermana no es noticia porque va tres y cuatro veces", asegura Carmen Borrego.

Por otro lado, la hermana de Terelu hace una declaración que apunta a la mala relación que mantiene en estos momentos con su hijo y su nuera: "Lo que sí sería noticia es que mi hijo viniera a comer a mi casa, eso sí que lo sería, para mí la mejor noticia que podríamos dar, te lo puedo garantizar. Creo que, en alguna ocasión, Carlo ya había estado en casa de mi hermana con más gente, en esta ocasión también había otras personas porque ha venido familia de Málaga".

'Vamos a ver’ comenta el encuentro familiar que la hija de María Teresa Campos realizó para Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, futuro padre de su hijo, en su casa de Aravaca.

Tan solo dos días después de la entrevista conjunta de Carlo y Terelu en ¡De Viernes!, donde se mostraron amables el uno con el otro, ya que son el foco mediático del momento, la madre de Alejandra Rubio abrió las puertas de su casa el pasado domingo 30 de junio, a las 15:00 de la tarde, en Aravaca, para hacer una comida familiar donde hablar alejados de los medios de comunicación sobre los asuntos familiares que no quisieron abordar en el plató.