Una amiga de Escassi arremete contra María José Suárez: "Quiere lavarse las manos y echarle la culpa a él"

Oriana insiste en que tiene una "gran amistad" con Álvaro pero no solo con él: "Con su pareja también". Por eso, no entiende que el jinete dijera que María José era desconocedora de la situación durante su entrevista en '¡De viernes!: "Me sorprendió la parte de que ella desconocedora cuando no lo es, que ella se quiera lavar las manos y echarle toda la culpa a él es injusto".