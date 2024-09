Primeras palabras de Jesulín tras sufrir un microinfarto: "Ha sido horrible. No puedo dar una explicación de lo que me ha pasado"

Tras hacerle las pruebas pertinentes y comprobar que su estado de salud era bueno, Jesulín de Ubrique ha sido dado de alta. A su salida del hospital, el torero se ha parado a hablar con los medios de comunicación: "Los médicos me han dicho que he hecho lo correcto y que no entienden con la fortaleza que he podido actuar. Es una situación que desconocía y en la que nunca me había visto, por eso ahora me voy a poner en mano de los profesionales para que busquen el origen", ha comenzado.