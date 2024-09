La sobrina y la hermana de Juana Canal, a punto de conocer la sentencia: "Además de asesino, es un mentiroso"

A pocos días de conocer el veredicto por parte del jurado popular, 21 años después del asesinato, Ana María e Inmaculada nos han contado cómo se encuentran: "Tenemos miedo a que no se le imputen los 15 años que podemos pedir por homicidio doloso. Me quedo con haber llegado hasta donde hemos llegado porque los que han escuchado este caso no necesitan más para saber lo que ha sucedido", han dicho.